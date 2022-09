Opvallend: Brighton-speler Adam Lallana wordt een van de assistenten op de bank na overgang van Graham Potter naar Chelsea

Nu Graham Potter niet langer de hoofdcoach is van het Brighton van Leandro Trossard, moet er naar oplossingen gezocht worden bij de Seagulls. Een van die oplossingen is speler Adam Lallana.

Lallana is momenteel nog herstellende van een kuitblessure, maar dat weerhoudt hem er niet van om nu een trainerstaak op zich te nemen. De intussen 34-jarige Brit zal in het team van interim-coach Andrew Crofts een van de assistenten op de bank worden. Crofts is al gekend bij de club als trainer van de U21 en is nu erg blij dat Lallana zijn team komt versterken.

“Adam weet hoe hij met de groep moet omgaan. Hij kent de kleedkamer door en door. Bovendien heeft hij een belangrijke rol gehad in waar het team nu staat. Hij is niet alleen een topspeler en een topmens, maar hij gaat de komende dagen ook een grote rol spelen voor de club. We kijken uit naar de uitdaging”, aldus Crofts op de teamwebsite.

In 2020 kwam Lallana voor bijna 10 miljoen euro over van Liverpool. Aan de zuidkust van Engeland verzamelde hij tot dusver 59 optredens, met daarin één goal en twee assists.