“Collega’s op het werk begonnen spontaan te huilen toen ze het nieuws over het overlijden van de Queen hoorden”, zegt Valeska Rutten uit Rekem die in een Londens ziekenhuis werkt. — © RR

Londen

“De Britten zijn in diepe rouw, maar tegelijk zijn ze ook ongerust over wat komen zal. In enkele dagen tijd hebben ze een nieuwe eerste minister én een nieuwe koning, allebei zonder ervaring”, zegt de Lanakense Valeska Rutten (44), die al twintig jaar in Londen woont.