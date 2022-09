Jonge fan moet Napoli-truitje binnenstebuiten dragen om supporters van Fiorentina niet te provoceren, Napoli komt nu met vertederende reactie

Een opmerkelijk verhaal met een mooie afloop in Italië. De negenjarige Antoine kwam zijn favoriete club Napoli aanmoedigen in en tegen Fiorentina. Het Franse jongetje droeg daarbij een shirt van de Zuid-Italianen in het vak van de thuissupporters. Dat werd hem niet in dank afgenomen, maar Antoine mocht later wel de ganse Napolitaanse ploeg ontmoeten.