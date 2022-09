Brussels Airport telde 4,4 miljoen passagiers in zomervakantie

Tussen vrijdag 1 juli en woensdag 31 augustus kozen 4,4 miljoen reizigers voor Brussels Airport, dat is 81 procent van het aantal reizigers in de zomer van 2019. Een sterk resultaat dat de initiële inschattingen overstijgt, zo laat de luchthaven zaterdag weten. Het aantal vacatures op de luchthaven blijft rond de 600 bedragen, iets meer dan het gemiddelde van voor de coronacrisis.

“Ook al waren er enkele vertragingen omwille van het grote aantal passagiers, alles werd in het werk gesteld om de passagiers hun vlucht in de best mogelijke omstandigheden te laten nemen. Deze succesvolle zomer is te danken aan een goede voorbereiding, al sinds eind 2021, op de hervatting van het vakantieverkeer en een efficiënte samenwerking met de vele partners”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company. De luchthaven mocht meer Nederlandse reizigers verwelkomen en er waren heel wat late boekingen voor de zomervakantie.

Net als op alle andere Europese luchthavens waren er ook op Brussels Airport deze zomer operationele vertragingen van de vluchten. Deze waren onder meer het gevolg van vertragingen van de vluchten die van andere luchthavens kwamen.

Intussen ligt het aantal openstaande vacatures op zowat 600, iets boven het gemiddelde niveau van voor de coronacrisis. Aviato, het tewerkstellingscentrum van de luchthaven, heeft samen met de luchthavenbedrijven de voorbije maanden aanwervingscampagnes en jobcafés georganiseerd. Er worden continu vacatures ingevuld bij de meer dan 300 luchthavenbedrijven, maar er komen er ook bij.