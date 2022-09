Donkerrood in de Nederlandse tweede klasse: speler van ADO Den Haag maait tegenstander zonder verpinken omver

Vrijdagavond keken ADO Den Haag en Jong AZ elkaar in de ogen in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede voetbalklasse. De partij eindigde dan wel op een 2-2-gelijkspel, maar het was vooral de drieste tackle van thuisspeler Jordy Wehrmann die over de tongen ging na afloop. De uitsluiting was dan ook meer dan terecht.