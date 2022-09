‘Accession Council’ voor het eerst live op televisie: dit staat er vandaag op het programma voor koning Charles III

In het Verenigd Koninkrijk vindt zaterdag om 11 uur de zogeheten ‘Accession Council’ plaats, waar Charles III officieel tot koning uitgeroepen wordt. De ceremonie zal voor het eerst in de geschiedenis live worden uitgezonden op televisie.

jvh Bron: The Guardian

De ‘Accession Council’ is een ceremonieel orgaan dat na de dood van een vorst samenkomt in St. James’s Palace. Tijdens de bijeenkomst zal het overlijden van de Queen aangekondigd worden, gevolgd door een verklaring waarin de voorgaande vorst gehuldigd wordt, en de nieuwe koning steun krijgt. Charles zal op zijn beurt een verklaring afleggen, en de eed afleggen. Die proclamatie wordt vervolgens ondertekend door onder meer de premier en de aartsbisschop van Canterbury.

Na een fanfare en kanonschoten vanuit Hyde Park en de Tower of London volgt dan om 12 uur een openbare proclamatie waarin Charles officieel wordt aangekondigd als koning door een ambtenaar, de zogenaamde ‘Garter King of Arms’, vanop een balkon boven Friary Court in St. James’ Palace. Om 13 uur volgt een tweede officiële proclamatie, ditmaal vanop de Royal Exchange.

