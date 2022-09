Hilde Crevits: “Als opnieuw blijkt dat Ventilus-hoogspanningslijn enkel bovengronds kan, is discussie gesloten”

Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) is het duidelijk: als uit onderzoek opnieuw blijkt dat de nieuwe Ventilus-hoogspanningslijn niet ondergronds kan, dan is de discussie gesloten. Dat zei ze vrijdagavond in het VRT-programma ‘De afspraak’.

De Vlaamse regering besliste vorige week dat er een tweede onderzoek mag komen naar Ventilus, de nog te bouwen hoogspanningslijn door West-Vlaanderen die de stroom van windmolens op zee naar het binnenland moet brengen. Dat onderzoek zal gebeuren door een expert die de burgemeesters van de betrokken gemeenten naar voren mogen schuiven, en die binnenkort door de Vlaamse regering wordt aangesteld.

De burgemeesters willen laten onderzoeken of de hoogspanningskabels toch niet onder de grond gelegd kunnen worden. Een vraag die vooral bij veel omwonenden leeft, omdat ze zich zorgen maken over de mogelijke gezondheidsrisico’s van de magnetische straling. Guy Vloebergh, de intendant die de Vlaamse regering enkele jaren geleden al aanstelde, concludeerde in zijn eindrapport nochtans eerder al dat bovengrondse lijnen de enige haalbare technische oplossing vormen.

“Alle burgemeesters zijn intussen overtuigd van de noodzaak van die hoogspanningslijn en dat is een stap voorwaarts”, aldus Crevits vrijdag. “Maar we willen absolute zekerheid dat het niet ondergronds in gelijkstroom kan. Er zijn projecten die jarenlang worden tegengehouden, omdat je op voorhand niet goed uitlegt waarom je een bepaalde keuze maakt. Daarom vragen we nu een tweede opinie. Als de nieuwe expert nu zegt: het kan wél ondergronds, dan moeten we op die piste doorgaan. Als die zegt dat het niet kan, dan is de discussie wat mij betreft gesloten.” De beslissing moet vallen tegen november.