“God saveThe King”: Voor het eerst in 70 jaar weerklinkt dit volkslied bij de Britten

De Britten moesten na 70 jaar hun volkslied weer aanpassen. De tekst van het volkslied wordt al sinds 1745 aangepast, naargelang de Britten een koning of koningin hebben. De nieuwe versie van het volkslied, “God saveThe King”, werd vrijdag voor het eerst gezongen in de St Paul’s kathedraal in Londen. De afgelopen 70 jaar zongen de Britten ‘God save The Queen’ bij officiële gelegenheden. Omdat Charles, William en George troonopvolgers zijn van de nieuwe koning Charles III, zal de tekst wellicht drie generaties lang ongewijzigd kunnen blijven.