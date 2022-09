Moord op Ingrid is al 31 jaar onopgelost, nu komen ouders in het vizier door omstreden methode van analist

Er is een nieuw spoor in de 31 jaar oude onopgeloste moordzaak van Ingrid Caeckaert. Dat zegt althans de Vlaamse auteur Piet Baete, die als ‘statement analist’ onder andere de FBI helpt cold cases op te lossen. Dat doet hij door verklaringen van betrokkenen minutieus te fileren, op zoek naar misleiding. In zijn boek ‘Ontmasker de leugenaar’ stelt hij de waarachtigheid in vraag van verklaringen die Ingrids ouders hebben gegeven. “Ik ontdekte dat ze misleidend waren. De vraag is: Waarom?”