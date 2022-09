Spaans wonderkind Carlos Alcaraz klopt Tiafoe op US Open en neemt het in finale op tegen Casper Ruud

Carlos Alcaraz (ATP 4) heeft zich vrijdag in New York verzekerd van de tweede stek in de mannenfinale van de US Open. De negentienjarige Spanjaard versloeg in zijn halve finale de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 26) in 5 sets (6/7 (6/8), 6-3, 6-1, 6/7 (5/7) en 6-3). In de finale treft Alcaraz de Noor Casper Ruud (ATP 7). Beide heren spelen zondag niet alleen om de titel, maar ook om de nummer één positie op de ATP-ranking.