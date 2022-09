Koning Charles wacht een onmogelijke opdracht: was het niet beter hem over te slaan?

Zoon Charles wacht de aartsmoeilijke opdracht om in de voetsporen te treden van “de rots waarop het moderne Brittannië is gebouwd”. Met waardige neutraliteit, ver boven het strijdgewoel van de alledaagse politiek. En dus niet zoals vroeger, met spitante uitspraken of zelfs brieven aan de premier. Als koning zal hij vaker op zijn tong moeten bijten dan hem lief is. “Hij zal weinig tijd hebben om zich te bewijzen”, zegt hoogleraar Britse cultuur Lieven Buysse (KU Leuven).