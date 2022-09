Belgisch koppel krijgt stuk van vliegtuigmotor op dak: “Ongelooflijk. We zijn nog altijd in shock”

In Waremme is donderdagnacht een stuk van een vliegtuigmotor op een huis beland. Dat melden Waalse media.

Het vliegtuig in kwestie was vertrokken vanop de nabijgelegen luchthaven van Luik, en verloor bij het opstijgen een stuk van het omhulsel van een motor. Het grote stuk metaal belandde op het dak van de garage van Louis en Adela Demaret, en viel vervolgens in hun tuin. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade.

“Het is ongelooflijk! We zijn in shock”, zegt Louis aan Waalse media. “Ik sliep nog niet toen ik het vliegtuig hoorde overvliegen. Met meer lawaai dan gewoonlijk, ik had de indruk dat het ook lager vloog dan gewoonlijk. Plots was er geweldig veel lawaai, maar ik dacht dat het een donderslag was. Nooit had ik gedacht dat het om een stuk vliegtuig zou kunnen gaan. Gelukkig stortte het stuk metaal niet neer op onze slaapkamer, amper een paar meter verder.”

De brandweer kwam het beschadigde dak van het koppel vrijdagochtend bedekken met een zeil, en nam het brokstuk mee. De luchtvaartpolitie werd ook op de hoogte gebracht, en zal het brokstuk later komen onderzoeken, in een poging om uit te zoeken om welk vliegtuig het gaat.