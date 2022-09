Opgelet, Remco! In 2015 verloor Tom Dumoulin de Vuelta in de laatste bergrit … op dezelfde hellingen

Nog één bergrit overleven: het kan toch niet meer misgaan voor Remco Evenepoel in deze Vuelta? Dat dacht Tom Dumoulin in 2015 ook. Op het thuisfront werd alles in gereedheid gebracht voor een oranje feest, maar de Nederlander kraakte op zaterdag in de laatste bergrit. Hij tuimelde van plaats één naar zes. Om maar duidelijk te maken: het blijft opletten geblazen voor Evenepoel want het parcours zaterdag is grotendeels hetzelfde als zeven jaar geleden.