Joachim Gérard sneuvelt in halve finales van het dubbelspel op US Open

Rolstoeltennisser Joachim Gérard is er vrijdag, aan de zijde van de Nederlander Tom Egberink, niet in geslaagd door te stoten naar de finale van het dubbelspel op de US Open. Gérard en Egberink verloren na één uur en 58 minuten tennis in een supertiebreak (6-3, 4-6 en 10/6) van de Spanjaard Martin de la Puente en de Fransman Nicolas Peifer, samen het tweede reekshoofd.