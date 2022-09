Fred Wright reageert als een gentleman op uitlatingen van Primoz Roglic: “Begrijp dat hij erg teleurgesteld moet zijn”

Primoz Roglic toonde zich in een statement vrijdag erg scherp voor Fred Wright, die volgens hem de hoofdschuldige is van zijn val en bijkomende opgave in de Vuelta. De jonge Brit van Bahrain-Victorious reageerde nu zelf op de uitlatingen.

Wright moest vrijdag in de negentiende etappe van de Ronde van Spanje nog zijn meerdere erkennen in groene trui Mads Pedersen. Na afloop las hij wat Roglic over hem eerder op de dag gezegd had. “Na de etappe was ik vol emotie van de race, en toen ik terug bij de bus kwam, zag ik de verklaring van Jumbo… Het was echt hard om te lezen, en ik ben behoorlijk teleurgesteld. Ik vind het oneerlijk. Het team en ik hebben vanavond de beelden nog eens bekeken en ik geloof eerlijk gezegd niet dat ik iets fouts heb gedaan. Het was gewoon een race-incident”, vertelt Wright op zijn Twitteraccount.

“Primoz (Roglic, red.) is een geweldige coureur. Hij was zo goed op dreef en maakte kans op de rode trui in Madrid”, stak Wright zijn waardering voor de Sloveen niet onder stoelen of banken. “Het was een groot verlies voor de koers en ik begrijp dat hij erg teleurgesteld moet zijn. Ik ben er zeker van dat hij snel weer zal winnen. Hij was zo indrukwekkend drie dagen geleden. Ik ben ontgoocheld voor hem. Er zijn wat vervelende reacties geweest, maar ik waardeer alle positieve berichten die ik heb gehad”, aldus de 23-jarige Brit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen