Loïs Openda en RC Lens nemen leidersplaats opnieuw over van PSG na winst tegen Troyes

RC Lens heeft vrijdagavond op de zevende speeldag in de Ligue 1 een vervolgstuk gebreid aan zijn uitstekende seizoensstart. Na een 1-0 thuisoverwinning tegen Troyes prijkt de ploeg van Loïs Openda voorlopig opnieuw aan kop van het klassement.

Openda mocht opnieuw de aanvalslinie leiden van zijn trainer. De ex-Bruggeling wist de voorbije vier competitiewedstrijden op rij te scoren, maar kon zijn doelpuntenaantal tegen Troyes niet verder aandikken. Kevin Danso (39.) nam zijn aanvallende taak over. De boomlange Oostenrijkse verdediger zorgde vijf minuten voor rust voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

RC Lens blijft ongeslagen in het nieuwe seizoen. Met vijf overwinningen en twee gelijke spelen in zeven wedstrijden staat het voorlopig aan kop in de stand. Met 17 punten telt het twee stuks meer dan landskampioen PSG, dat morgen aan de bak moet tegen Brest.