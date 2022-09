Derde major voor Iga Swiatek of primeur voor Ons Jabeur op US Open?

In de race naar de WTA Finals, een ranking die uitsluitend de resultaten van dit jaar omvat, staat Iga Swiatek op nummer 1. Haar runnerup is Ons Jabeur, de 28-jarige Tunesische die voor haar land en haar continent mijlpalen blijft neerzetten. Jabeur snelde vrijdag op een uurtje met 6-1, 6-3 voorbij de Française Caroline Garcia (WTA 17) na haar tweede grand slam-finale van haar loopbaan. Op Wimbledon dit jaar bleef ze, kampend tegen plankenkoorts, onder haar niveau. Op de nieuwe WTA-ranking maandag stijgt ze alvast naar de tweede plaats.

Iga Swiatek moest een stuk dieper gaan in haar halve finale tegen Aryna Sabalenka: 3-6, 6-1, 6-4. In de derde set diende de 21-jarige Poolse zelfs een 2-4 achterstand weg te werken om haar tweede grand slam-finale van het jaar te bereiken. Op het gravel van Roland-Garros was Swiatek al twee keer ongenaakbaar, maar het hardcourt van New York ligt haar een stuk minder.

Iga Swiatek — © ISOPIX

Wie bij de mannen de finale bevolkt, werd de voorbije nacht bepaald. Vier heren – Casper Ruud (ATP 7) vs Karen Khachanov (ATP 31), Carlos Alcaraz (ATP 4) vs Frances Tiafoe (ATP 26) - streden voor die twee plekken en voor elk van hen is dit een primeur. Sterker: voor de eerste keer sinds de US Open in 1881 begon, zijn alle vier halvefinalisten debutanten in dit stadium.

Een aardige voetnoot aangaande dit voor België tegenvallende evement is dat Kirsten Flipkens samen met de Fransman Edouard Roger-Vasselin zaterdag de finale van het mixed doubles speelt tegen een Australisch duo. Voor de 36-jarige Antwerpse, die in Wimbledon een punt zette achter haar loopbaan in het enkelspel, wordt het de eerste grand slam-finale als profspeelster. De winnaars van dit nevenvertier verdelen 163.000 euro onder mekaar.