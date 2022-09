3X3 Lions naar kwartfinales op EK ondanks nederlaag

De tweede wedstrijd op het 3X3 EK in het Oostenrijkse Graz bracht voor de 3X3 Lions in poule D een 21-17 nederlaag tegen Nederland. De eerste groepswedstrijd werd met 14-13 gewonnen van Azerbeidzjan. Met 1 op 2 zijn de Belgen geplaatst voor de kwartfinale. Die brengt zondag een clash tegen Litouwen. De 3X3 Lions zijn vier spelers van Team Antwerp: Nick Celis, Thibaut Vervoort, Bryan De Valck en Caspar Augustijnen. Ook de halve finale en finale worden zondag betwist. De 3X3 Lions werden vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio vierde. Ook WK in Antwerpen werden ze vierde. Op het EK is de ambitie een medaille.