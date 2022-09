Wie zijn de mensen die Charles officieel tot koning benoemen?

Op D+1, dat is de dag na het overlijden van de Queen, moet Charles officieel tot koning uitgeroepen worden. Dat kan verwarrend zijn: koningin Elizabeth blies op donderdag haar laatste adem uit, toch is het pas zaterdag de officiële benoeming van Charles tot koning. Dat heeft alles te maken met het tijdstip van het overlijden van de Queen. Ze overleed donderdag in de namiddag, en het nieuws werd wereldkundig gemaakt om 19.30 uur (Belgische tijd). Nogal laat om alles rond te krijgen tegen vrijdag, dus. Daarom geldt niet vrijdag als D-day +1 maar wel zaterdag.

De benoeming van Charles zal in St. James’ Palace, het oudste koninklijke paleis in Londen, plaatsvinden voor een bijzondere Toetredingsraad. Deze bestaat uit leden van de Privy Council, een groep bestaande uit politieke, juridische en religieuze figuren. Lees: een bonte samenstelling van senior parlementsleden, hoge staatsfunctionarissen en commissarissen van het Gemenebest, alsook de burgemeester van Londen.

De voorzitter van de Privy Council, in dit geval Penny Mordaunt, conservatief parlementslid, zal de dood van de koningin hardop aankondigen. Er wordt een proclamatie voorgelezen. Belangrijk: alle leden moeten in kostuum opdagen, maar mogen geen decoraties dragen. Charles zelf moet bij deze eerste Toetredingsraad niet aanwezig zijn, bij de tweede in de namiddag wel. De kersverse vorst zal dan een eed afleggen en belooft de Church of Scotland te behouden, een bepaald protocol dat voortkomt uit de scheiding van kerk en staat in die provincie.

Meer dan 700 leden

In theorie kan de Privy Council uit meer dan 700 mensen bestaan, in de praktijk en gezien de korte termijn zal het werkelijke aantal veel lager zijn. Ter vergelijking: op de laatste toetredingsraad waren er zo’n 200 aanwezigen. Dat was in 1952, toen koning George VI stierf en zijn dochter Elizabeth het roer moest overnemen.

Na een fanfare volgt een openbare proclamatie waarin Charles officieel als koning zal worden aangekondigd door een ambtenaar die de zogenaamde ‘Garter King of Arms’ is, dat vanop een balkon boven Friary Court in St. James’ Palace. Nadien zullen ook saluutschoten worden gevuurd vanuit Hyde Park, de Tower of Londen en vanaf marineschepen.

De kroning

Hét hoogtepunt is de kroning. Charles zal formeel gekroond worden, al zal dat niet voor meteen zijn. Ter vergelijking: koningin Elizabeth werd officieel koningin in februari 1952, maar werd pas in juni 1953 gekroond. De kroning zal - volgens een traditie van maar liefst 900 jaar - plaatsvinden in Westminster Abbey. Charles zal er de veertigste gekroonde vorst zijn. De religieuze dient zal worden uitgevoerd door de aartsbisschop van Canterbury.

Charles zal tijdens de kroning een scepter en de zogenaamde ‘rijksappel’ ontvangen. De hele wereld zal mee kunnen volgen met dat hoogtepunt, wanneer het ook plaatsvindt.