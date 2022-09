Ons laatste interview met voormalig Anderlecht-manager Michel Verschueren: “Ik ben alles kwijt. Dat moet ik accepteren”

Michel Verschueren (91) leefde in sneltreinvaart en toch… Het leven haalt ook hem in. De gewezen Anderlecht-manager incasseerde een ferme klap toen hij in mei zijn vrouw Marie-Louise (86) – “Ons moederke” – verloor. Daarna brak hij zijn knie waardoor hij nu even in een revalidatiecentrum zit. Toch mochten wij op bezoek komen, want Mister Michel blijft moedig vechten tegen de tand des tijds. “Ik huil nooit. Bijna nooit.”