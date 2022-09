Einde aan indrukwekkende reeks: uitgekookte Rouches vloeren moedig STVV

STVV werd vrijdagavond verrast door Standard, dat voor het eerst in vijftien jaar de volle buit pakte op Stayen. Ondanks veel goede wil kregen Brüls en co een 0-2 achterstand niet uitgewist. Een tweede seizoensnederlaag voor een moedig maar bij momenten ook onmondig STVV.

STVV startte met één wijziging in de basiself ten opzichte van de Limburgse derby van een week geleden. Stan Van Dessel vatte post op de linkerflank ten nadele van Robert Bauer. Aboubakary Koita en sluipschutter Gianni Bruno begonnen op de bank. Bij Standard veel zomertransfers in de dug-out, Nicolas Raskin tekende present in de basis.

Alles gebeurde onder het goedkeurend oog van Marc Wilmots, die de aftrap gaf. Beide ploegen begonnen met aanvallende intenties. Vooral STVV bracht aardige combinaties op de mat, alleen werd de laatste pass niet gevonden in de zestien van Arnaud Bodart. Ook omdat Standard een goede organisatie neerpootte achteraan. Leistner stak wel twee keer de neus aan het venster na stilstaande fases, maar de kopballen van de Duitse kapitein waren te zwak.

De eerste grote scoringskans kwam er halfweg de eerste helft voor Standard. Ingeleid na balverlies van Konaté. Een voorzet vanop de linkerflank werd door Dewaele hard ingekopt. De redding van doelman Schmidt was van grote klasse. Toch bleek STVV even van zijn melk. Enkele minuten later werd de opening gevonden door het centrum. Dragus werd bediend, de spits klopte dit keer een kansloze Schmidt: 0-1 zowaar. Sint-Truiden wilde wel reageren, maar opnieuw waren de passes in het laatste deel van het veld niet dreigend genoeg.

Vlak voor de kampwissel incasseerde STVV een serieuze tik. Leistner werkte slecht weg. De aanvoerder probeerde te herstellen na de center van de bezoekers maar devieerde de bal ongelukkig in eigen doel. Een koude douche voor STVV op slag van rust. De aanhang van de Rouches vierde feest.

Dame Fortuna

Coach Hollerbach bracht drie wissels. Boya, Bruno en Koita kwamen voor Kagawa, Hayashi en Van Dessel. In de hoop de vlam in de pan te jagen. Druk kwam er zeker en vast van de thuisploeg, goed vallen deed de bal niet in het vierde kwartier, ondanks veel goede wil.

Dame Fortuna moest Sint-Truiden een hand helpen en deed dat letterlijk. Hands van Bokadi werd met een penalty bestraft. Brüls faalde niet: 1-2, opnieuw een wedstrijd. STVV kampeerde nu zelfs helemaal op de helft van Standard. Koita lag op de loer en vuurde, maar het kader werd gemist.

Standard hield stand en loerde op de dodelijke counter. Davida kapte Schmidt uit na wederom een mooie actie maar mikte dan op de paal. Een echt vurige slotfase bleef uit. Koita zette de acties op, maar Bodart begaf niet. Standard drie punten rijker, STVV dient opnieuw even te bezinnen.

STVV: Schmidt - Janssens, Leistner, Al-Dakhil - Hashioka, Kagawa, Konaté, Brüls, Van Dessel - Okazaki, Hayashi.

Standard: Bodart (6) - Dussenne (7), Bokadi (6), Ngoy (6) - Dewaele (7), Raskin (7), Cimirot (6), Balikwisha (7), Dønnum (6) - Amallah (6), Dragus (6).

Vervangingen: 41’ Ngoy door Laursen (5), 46’ Van Dessel door Boya, 46’ Kagawa door Bruno, 46’ Hayashi door Koita, 59’ Cimirot door Melegoni (6), 71’ Dønnum door Davida (5), 71’ Dragus door Perica (5), 71’ Balikwisha door Zinckernagel (7), 76’ Okazaki door Kaya,

Doelpunten: 26’ Dragus 0-1, 43’ Leistner (owngoal) 0-2, 63’ Brüls (strafschop) 1-2,

Gele kaarten: 57’ Dønnum (tackle), 66’ Amallah (elleboog)

Rode kaarten: geen

Strafschop: 63‘ Brüls (omgezet)

Scheidsrechter: Boucaut

Toeschouwers: 6.523