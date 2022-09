Fortuna Sittard stelt Spanjaard Velazquez aan als nieuwe hoofdcoach

Fortuna Sittard, de rode lantaarn in de Nederlandse Eredivisie, heeft een nieuwe coach. De Spanjaard Julio Velazquez is de opvolger van de ontslagen Sjors Ultee. De veertigjarige Velazquez ondertekende een contract tot het einde van het seizoen. In zijn kielzog komen ook assistent-trainer Jaime Mut, performance coach Javier Chocarro en data-analist Miguel Pérez naar Sittard.