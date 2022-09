Bart Swings krijgt derde goud niet cadeau op EK skeeleren, Belgen staan nu op dertien medailles

In de vroege middag was de volgorde van de op donderdag wegens storm uitgestelde puntenkoers over tien kilometer exact dezelfde. Jorun Geerts veroverde op de afvallingskoers bij de junioren zilver. Met alleen nog de marathon van zondag voor de boeg staat de Belgische oogst op dertien plakken: vier gouden, zeven zilveren en twee bronzen. Voor aanvang van het toernooi in Italië had de nieuwe bondscoach Remi Hubert zes keer goud voorspeld. Vorig jaar werden, zonder Swings, twaalf medailles behaald.

Swings kreeg zijn derde goud van het toernooi niet cadeau. Hij moest een spagaatfinish inzetten om de fel sprintende Beddiaf voor te blijven. Met Suttels had het tweetal in de race afstand genomen van het peloton. Een bijzondere situatie in een afvallingskoers, waarin de aandacht zich vooral achterin het peloton richt. Bij de vrouwen eindigde Fran Vanhoutte, die moest optornen tegen een uitzonderlijk sterk Franse drietal, zeer verdienstelijk als vijfde. Winnares was dit keer Marie Dupy.

Op het onderdeel dat in skaterskringen ‘one lap’ (een ronde) wordt genoemd, was de rol van de Belgische skeeleraars bescheiden. Het is niet meer dan een sprintje van een ronde (360 meter), waarbij de skater in de binnenbaan bijzonder in het voordeel is. Bij de vrouwen drongen Anke Vos en Stien Vanhoutte door tot de halve finales, maar geen van beiden schaarde zich bij de laatste vier. De zevende (Vos) en de achtste (Vanhoutte) plaats in de eindrangschikking was het resultaat. Junior Laurens Bergé haalde eveneens de halve eindstrijd, zonder vervolg. Hij werd achtste.