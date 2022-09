Joe Salisbury en Rajeev Ram verlengen hun titel in het dubbelspel op US Open

De Brit Joe Salisbury en de Amerikaan Rajeev Ram, de respectievelijke nummer 1 en 2 in het dubbelspel bij de mannen, hebben zichzelf vrijdagavond opgevolgd als winnaars van het dubbelspel op de US Open. De Brits-Amerikaanse tandem versloeg de Nederlander Wesley Koolhof en de Brit Neal Skupski in de finale met 7-6 (7/5) en 7-5.

Voor de 38-jarige Ram was het 25e titel in het dubbelspel uit zijn carrière. De acht jaar jongere Salisbury telt momenteel elf eindzeges. Samen wonnen ze reeds acht toernooien, waaronder de Australian Open in 2020 en de US Open vorig jaar.

Met hun overwinning kronen Salisbury en Ram zich tot het tweede duo in de geschiedenis van de tennissport dat tweemaal op rij het dubbelspel van de US Open weet te winnen. Enkel de Australiërs Todd Woodbridge en Mark Woodforde gingen hen voor in 1995 en 1996.