GP in Spa wisselt van datum met Hongarije en vindt plaats op 30 juli

Nieuwe wending bij de opmaak van de F1-kalender voor 2023: Spa verhuist naar 30 juli, de datum van Boedapest. Bronnen in Hongarije bevestigen dat de promotoren op de Hungaroring instemmen met de wissel.

De F1 wou het liefst naar België komen op 23 juli, maar dat valt slecht in ons land. De GP zou dan samenvallen met festiviteiten rond de nationale feestdag, Tomorrowland en met Francofolies, een festival van Franstalige muziek in… Spa. Voor onze veiligheidsdiensten is dat van het goede te veel. De Belgische promotor wil nog altijd organiseren van juni tot september, maar vindt 23 juli “de minst gunstige datum” in die periode.

Formula.hu bevestigt dat de Hongaren een voorstel gekregen en aanvaard hebben om met Spa te wisselen. Dat betekent dat de F1 van Silverstone naar Boedapest reist en vervolgens naar ons land komt, net voor de zomerbreak. Het tweede deel van het seizoen hervat in Zandvoort op 27 augustus.

De regeling betekent wel dat de 24 Uur van Spa van datum moet veranderen. De klassieker voor GT’s was al vastgelegd op 29-30 juli.

De F1-kalender wordt de komende weken vrijgegeven, maar hij wordt pas echt officieel na goedkeuring door de Wereldraad van de FIA, wellicht in oktober. (mc)