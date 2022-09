Lommel SK wint in Beerschot en pakt buitenshuis 9 op 9

Lommel SK boekte op het veld van Beerschot de derde uitoverwinning op rij en stijgt naar de tweede plaats in het klassement. Aanvallers Cauê en Alonso Martinez legden de Antwerpse club na een rode kaart voor Rigo over de knie: 0-2.

Hoofdtrainer Steve Bould voerde één wijziging door ten opzichte van de thuisnederlaag tegen SK Beveren. De Costa Ricaanse international Martinez kwam in de plaats van de geblesseerde Agustin Anello. Lommel SK tankte veel vertrouwen na de uitzeges tegen Dender en Jong Genk en wilde dat kunststukje op het Kiel graag een vervolg geven.

Koelbloedige kopbal van Cauê

Een gezondheidswandeling leek het aanvankelijk niet te worden. Het elftal van Andreas Wieland toonde zich direct vanaf de aftrap en doelman Jari De Busser wist al snel dat hij geen werkloze avond tegemoet ging. Aan de overkant deden vooral de snelle voetjes van Alonso Martinez en Nassim Chadli de verdediging van Beerschot pijn. De Noord-Limburgers staken de neus aan het venster, maar moesten achterin ook alert blijven. De Busser heerste in het strafschopgebied. Daarna besloot Rigo om een onnodige tackle langs achteren uit te voeren op de enkels van Martinez.

Scheidsrechter Pirard schoof de middenvelder van Beerschot een strenge, maar verdedigbare rode kaart onder de neus. De Mannekens moesten zo nog een kleine zeventig minuten verder met tien man. Op het half uur was de thuisploeg dicht bij het openingsdoelpunt, maar de Busser ging goed plat op pogingen van Vaca en Baeten. Lommel SK verzuipte even op de zompige grasmat, maar had voor de rest zijn schaapjes aardig op het droge met elf tegen tien. Op slag van rust sloeg groen-wit genadeloos toe. Cauê kopte een voorzet van Roque koelbloedig in het Antwerpse doel: 0-1.

Controlerend LSK, Martinez rondt af

In de tweede helft hield Bould de temperamentvolle Chadli in de kleedkamer. De Franse flankspeler ontving in de extra tijd een gele kaart en werd uit voorzorg vervangen door Juho Talvitie. Bij Beerschot voerde ook Wieland een wissel door. Vaca ruimde plaats voor Nzita. De Busser moest al snel plat na een lage schuiver van Sanusi. De bezoekers controleerden de partij met minutenlang het leer rond te tikken.

Pirard zwaaide ondertussen volop met kaarten. Het balvaste Lommel SK verliet na een uur de egelstelling, maar niemand kreeg het leer voorbij Lathouwers. De driedubbele wissel van Wieland bracht een sprankeltje hoop bij de thuisploeg, maar de paars-witte kaars doofde al snel helemaal uit. Uitblinker Martinez deed op de tegenaanval het licht op het Kiel helemaal uit. De Costa Ricaanse international schoof het leer voorbij de Antwerpse doelman: 0-2. In de slotminuten werd de Montenegrijnse aanvaller Mijovic nog zijn debuut gegund. Met negen op negen legt Bould een perfect rapport buitenshuis op tafel.

© BELGA

BEERSCHOT: Lathouwers - Seydoux, Meisl (84’ Frans), Van Den Bergh, Matthys - Verlinden (71’ Thorisson), Sanusi, Rigo, Sebaoui (71’ Koshi), Vaca (46’ Nzita) - Baeten (71’ Petkevicius).

LOMMEL SK: De Busser - Belghali (90’ Monjonell), Lemoine, Wuytens, Roque - Granell, Vancsa (67’ Pierrot), Henkens (88’ Ostrc) - Chadli (46’ Talvitie), Cauê, Martinez (88’ Mijovic).

DOELPUNTEN: 43’ Cauê 0-1, 82’ Martinez 0-2.

GELE KAARTEN: 32’ Vancsa (tackle), 37’ Verlinden (trap), 40’ Cauê (trap), 45’ Wuytens (fout), 46’ Chadli (fout), 53’ Lemoine (fout).

RODE KAART: 23’ Rigo (tackle)

TOESCHOUWERS: 7.000

SCHEIDSRECHTER: Quentin Pirard.