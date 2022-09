Genkenaren ongerust over ‘wolf’ die door centrum liep

In het filmpje is te zien dat de wolf-lookalike op klaarlichte dag een rotonde neemt. Veel mensen meenden dat het een wolf was. Volgens Jan Loos van Welkom Wolf kan zo’n wolfshond voor verwarring zorgen. “Als straks de inmiddels bijna volgroeide maar nog uiterst naïeve wolvenwelpen van de lichting 2022 écht op het middaguur in Limburgse dorpscentra gaan rondlopen, denkt de andere helft ‘het is weer een hond”, merkt hij op.

Momenteel is er nog sprake van 9 welpen in de Limburgse roedel. mm