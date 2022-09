Zonder ongelukken hebben we een nieuwe Belgische rondewinnaar. In de voorlaatste etappe kwam de rode leiderstrui van Remco Evenepoel niet meer in gevaar. De Spanjaard Enric Mas zal op de tweede plaats stranden, de 19-jarige Juan Ayuso mag morgen als derde mee op het podium. De ritzege in de laatste bergetappe ging naar olympisch kampioen Richard Carapaz.