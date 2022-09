Amir Bachrouri (19), de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, ontkent met klem dat hij weet had van de 20 kilo cocaïne en cannabis in zijn ouderlijke woning. “De drugs zijn buiten ons medeweten door een familielid in de woning verstopt”, reageert hij in een mededeling. “Sinds dinsdagavond leeft ons gezin in een waas en gaan we door een zeer moeilijke periode.”