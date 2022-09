Kristin ‘Beo’ Wolfe vliegt even upside down. — © Tom Palmaers

Hechtel-Eksel

Ze laat een F-35 tollen en draaien zoals ze wil. Ze moet wel geboren zijn om gevechtspiloot te worden: haar vader was het al en als je haar hoort praten, kan je er niet onderuit: even snel als een F-35. Demonstratiepiloot Kristin ‘Beo’ Wolfe overvliegt zaterdag en zondag Sanicole Airshow met verbluffend straffe toeren. En dat voor het eerst in België.