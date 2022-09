Amerikaanse ambassade verhuist mogelijk naar Sint-Michielswarande in Etterbeek

De ambassade van de Verenigde Staten heeft interesse om te verhuizen naar de Sint-Michielswarande in Etterbeek. Dat bevestigt het kabinet van Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet na berichten in verschillende media.

De Amerikaanse ambassade ligt momenteel tussen het Warandepark en de Brusselse Kleine Ring en voldoet al een tijdje niet meer aan verschillende criteria, met name op het vlak van de noodzakelijke beveiliging.

Na het afspringen van een eerder plan in Watermaal-Bosvoorde hebben de Amerikanen hun oog laten vallen op de Sint-Michielswarande waarvan bankgroep ING een deel bezette. Het zou de bedoeling zijn om er niet alleen de Amerikaanse ambassade in België onder te brengen, maar ook de Amerikaanse vertegenwoordiging bij de NAVO en de EU.

In een brief van juli gaven staatssecretaris Smet en minister-president Rudi Vervoort aan de Amerikaanse diplomatieke autoriteiten te kennen dat het “project op de goede weg was” en dat het “interessant was en gesteund door het Brussels Gewest”, zo verduidelijkt het kabinet-Smet.