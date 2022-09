“Salah Abdeslam wil maandag niet verschijnen op proces over aanslagen in Brussel”

Salah Abdeslam zal maandag niet aanwezig zijn op de preliminaire hoorzitting van het proces over de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Dat meldt Sudinfo.

Tijdens de hoorzitting maandag zal enkel de agenda van de debatten en de lijst van op te roepen getuigen vastgelegd worden. Het eigenlijk proces gaat pas in oktober van start. “Omdat het om een preliminaire hoorzitting gaat, is mijn cliënt niet verplicht om aanwezig te zijn”, zegt Michel Bouchat, één van de twee advocaten van Abdeslam.

“Hij wil gewoonweg niet opnieuw de moeilijke transfer herbeleven die hij in het verleden moest ondergaan. Daarbij werd hij telkens naakt gefouilleerd, moest hij een dwangbuis en een bivakmuts dragen, enzovoort”, aldus Bouchat. “Bij zijn uitlevering door Frankrijk kwamen ze hem om 3 uur ’s nachts ophalen, gooiden ze hem in een auto om helemaal naar Brussel te rijden, en schalde er constant muziek in zijn oren. Daarom: als het niet verplicht is, is het beter om transfers onder dergelijke voorwaarden te vermijden.”

Bouchat gaf wel aan dat Abdeslam wel degelijk zal verschijnen in de rechtbank “vanaf het moment dat het nodig is”.

“Opgesloten in een kerker zonder daglicht”

De advocaten van Abdeslam stellen zich ook vragen bij de glazen kooien waarin de verdachten tijdens het proces plaats zullen moeten nemen. “We kunnen praten over het vermoeden van onschuld, maar ik wil enkel dat men mijn cliënt niet behandelt als een beest”, aldus Bouchat.

Delphine Paci, de andere advocaat van Abdeslam heeft de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in een andere procedure ook (opnieuw) gevraagd om de omstandigheden waarin de man wordt vastgehouden in de gevangenis van Ittre te herbekijken. “Hij zit opgesloten in een gemeubileerde kerker, zonder ramen. Zonder enig natuurlijk licht dus”, aldus Bouchat.