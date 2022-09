De discussie rond invaller Griezmann blijft duren: FC Barcelona wil rechtszaak aanspannen tegen Atlético Madrid

Over de uitleenbeurt van Antoine Griezmann aan diens ex-club Atlético is al veel inkt gevloeid. De ploeg van Axel Witsel laat de Franse vedette bewust maar een aantal minuten maken en dat is niet naar de zin van Barcelona, dat nu dreigt met een rechtszaak.

Barcelona wil dat Atlético 40 miljoen euro aan haar overstort. Dat omdat de Blaugrana ervan overtuigd zijn dat de verplichte aankoopoptie allang geactiveerd werd. In de voorwaarden van de overgang staat dat als Griezmann in het eerste jaar van zijn tweejarige uitleenbeurt meer dan de helft in actie komt, de aankoopoptie een feit is. Griezmann speelde vorig seizoen ook erg vaak onder Diego Simeone en dus eist Barcelona dat Atlético de afgesproken 40 miljoen neertelt.

Alleen, zo ver is het nog niet gekomen. Atlético beweert volgens Spaanse media als Marca dat een eventuele aankoopactie pas gelicht wordt als Griezmann in de volledige uitleenbeurt meer dan de helft van de speeltijd haalt. Nu de Fransman in het huidige seizoen vaak pas in het slot wordt ingebracht is die kaap dus nog niet gerond volgens de Madrilenen. Barcelona is het er alvast niet mee eens en dreigt ermee een rechtszaak aan te spannen.

Griezmann zelf laat de hele affaire alvast niet aan zijn hart komen. Zijn invalbeurten zijn tot dusver altijd erg effectief, met recent ook de winning goal in het absolute slot tegen Porto in de Champions League. Simeone zal Griezmann dus vermoedelijk nog lang als supersub gebruiken. Afwachten hoe de gerechtelijke stappen van Barcelona verder evolueren.