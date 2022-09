Tim Merlier wil criticasters lik op stuk geven: “Dat ik geen grote ronde kan uitrijden? Bullshit”

Lastige dag voor Tim Merlier in Talavera de la Reina. Een dik kwartier na ritwinnaar Mads Pedersen bolde hij over de streep, in gezelschap van Alpecin-ploegmaats Jimmy Janssens en Lionel Taminiaux, die de hele dag bij hem reden om de tijdslimiet te halen. “Het was enorm zwaar”, aldus Merlier. “De sprintdagen in deze Vuelta zijn precies altijd de warmste. (lacht).”

Het was – zoals vooraf afgesproken – Gianni Vermeersch die zijn kans kon gaan bij Alpecin-Deceuninck. Hij haalde een knappe derde plaats. “Gianni is mijn kamergenoot en ik had hem vanochtend verteld wat hij in de sprint moest doen”, aldus Merlier. “Als hij derde eindigt, moet hij toch goed geluisterd hebben.”

Voor Merlier zelf is de Vuelta een kleine lijdensweg: hij ziet af in de bergetappes en de enkele keren dat hij aan sprinten toekomt, lukte het net niet of helemaal niet. Deels heeft dat te maken met pech: in etappe drie naar Breda ging zijn ketting eraf, na nochtans een perfecte lead out. “Volgens mij had Tim daar altijd gewonnen”, aldus ploegmaat Gianni Vermeersch.

© BELGA

Bij de twee andere sprints – Utrecht en Cabo de Gato – ging de lead-out telkens de mist in. Alpecin-Deceuninck heeft naar deze Vuelta geen renners meegenomen met veel ervaring in dat werk. Lionel Taminiaux een beetje, voor Vermeersch en Xandro Meurisse is het nieuw. “Het zal ermee te maken hebben dat ik weg ga bij de ploeg”, aldus Merlier. “Maar iedereen doet wat hij kan. Ik blijf erin geloven. Als je een rit kan winnen in de Giro en de Tour moet dat in de Vuelta ook lukken. Maar blijkbaar is dat toch niet zo simpel.”

Ploegleider Michel Cornelisse zei eerder dat de ploeg Merlier graag een afscheidscadeau wil geven en de renner zelf voelt het ook zo aan. “Een krop in de keel”, krijgt hij van het harde werk dat Jimmy Janssens gisteren voor hem deed.

In Madrid krijgt Merlier zondag een laatste sprintkans. Als hij die pakt, is zijn Vuelta alsnog geslaagd en dient hij onder meer Patrick Lefevere en José De Cauwer van antwoord. Zij zeiden vooraf dat Merlier “nu maar eens een grote ronde moest uitrijden.” De Belgisch kampioen haalt daarbij de schouders op: “In de Giro heb vorig jaar opgegeven omdat het zo gepland was. In de Tour ben ik de eerste dag gevallen en hield ik daarna drie kilo vocht op. Ik kreeg er ook niet de steun (bergop) die ik nu wel heb. Dat verhaal van uitrijden heb ik altijd bullshit gevonden.” (jpdv)