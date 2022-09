Dit was de eerste toespraak van Koning Charles III: “Darling mama, je begint aan je laatste reis naar papa”

De Britse koning Charles III heeft vrijdagavond zijn volk voor het eerst toegesproken. Hij roemde zijn moeder, de overleden koningin Elizabeth II, en beloofde net als zij zijn land te dienen tot aan zijn dood. Hij benoemde zijn zoon William tot prins van Wales en had ook liefdevolle woorden voor zijn jongste zoon Harry.

“Ik spreek vandaag tot jullie met diepe droefheid”, zo startte de nieuwe koning zijn toespraak aan de natie. “Haar hele leven lang was onze koningin, mijn geliefde moeder, een inspiratie en een voorbeeld. Een voorbeeld voor mij, maar ook voor de hele familie.”

“De koningin heeft offers gebracht om haar plicht te vervullen. Haar toewijding als soeverein wankelde nooit, niet door tijden van verandering en vooruitgang, niet door tijden van vreugde en viering, niet door tijden van verdriet en verlies.”

Charles beloofde zijn land ook te dienen tot aan zijn dood, zoals zijn moeder op haar 21e verjaardag in 1947 had beloofd. Hij koestert de tradities die de rol als monarch inhoudt en belooft de constitutionele principes van de natie na te leven. “Ik zal jullie dienen met loyaliteit, respect en liefde”, zei hij. “Zoals de koningin het zelf al die tijd deed met zo’n toewijding, beloof ik mezelf nu ook plechtig, gedurende de resterende tijd die God mij schenkt, om de grondwettelijke beginselen die in het hart van onze natie zitten, hoog te houden.”

Verandering voor de hele familie

“Als ik mijn nieuwe verantwoordelijkheden opneem, zal mijn leven natuurlijk veranderen”, zo zei koning Charles. Het zal voor mij niet langer mogelijk zijn om zoveel van mijn tijd en energie te besteden aan de goede doelen en zaken waar ik zo veel om geef. Maar ik weet dat dit belangrijke werk zal doorgaan in de vertrouwde handen van anderen.”

De troonswissel heeft ook gevolgen voor de familie. Charles’ echtgenote Camilla wordt Queen-Consort, koningin-gemalin. “Dit is ook een tijd van verandering voor mijn familie. Ik reken op de liefdevolle hulp van mijn lieve vrouw Camilla. Als erkenning voor haar eigen loyale openbare dienst sinds ons huwelijk 17 jaar geleden, wordt ze mijn koningin-gemalin. Ik weet dat ze aan de eisen van haar nieuwe rol zal voldoen op standvastige en plichtbewuste wijze, de manier waarop ik ook op haar ben gaan vertrouwen.”

Charles had ook lovende woorden voor zijn zonen William en Harry. Prins William krijgt de titel van prins van Wales, zijn echtgenote Kate - officieel: Catherine - wordt daardoor prinses van Wales. “Met Catherine naast hem zullen onze nieuwe prins en prinses van Wales onze gesprekken op nationaal niveau blijven inspireren en leiden, en helpen om te bepalen waar essentiële hulp kan gegeven worden.” Ook Harry en diens echtgenote Meghan werden genoemd. Hij wenste hen succes toe bij het uitbouwen van hun levens overzee. “Ik spreek mijn liefde uit voor prins Harry en Meghan, terwijl ze hun leven in het buitenland blijven opbouwen.”

Laatste reis

Tot slot nam de nieuwe Britse koning uitvoerig de tijd om zijn moeder te bedanken. “My darling mama, mijn liefste mama. Nu je aan je laatste grote reis begint om je bij mijn lieve papa te voegen, wil ik gewoon nog dit zeggen: dank je. Dank je voor de liefde en toewijding aan onze familie, en aan de familie van de naties die u al die jaren zo ijverig hebt gediend.”