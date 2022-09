Limburg United lijdt eerste nederlaag van oefencampagne tegen sterke Duitsers

Delalieux startte goed voor United, maar de ambitieuze Duitse Pro A-ploeg (2de klasse) hield constant een kleine voorsprong. Met twee driepunters op rij van Hammonds halfweg tweede quarter konden de Limburgers nog in de wedstrijd blijven. “De Duitse ploegen staan bekend om hun fysiek sterke spel”, weet Delalieux. “Daar moeten we ons nog aan aanpassen.”

© Serge Minten

Vlak na rust liep Rasta Vechta twaalf punten uit. Desiron gaf zich nog niet gewonnen en bracht zijn ploeg tot op één punt, maar de Duitsers behielden de voorsprong. “We hebben al een drukke voorbereiding achter de rug”, beseft Delalieux. “Toch was het niet de vermoeidheid die na de rust toesloeg toen Rasta Vechta een versnelling hoger ging spelen. We hebben ons daarna terug in de match geknokt op de manier waarop we het zelf willen. Hiermee bewijzen we dat we het ook kunnen tegen ploegen die ons fysiek aanpakken.”

Zondag oefent Limburg United opnieuw om 14.00 uur in Bree tegen Landstede Hammers uit Nederland.