Jonge Bilzenaar Gilles-Arnaud Bailly staat in finale op US Open

Gilles-Arnaud Bailly (ITF 5) heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van het juniorentoernooi op de US Open. Het Belgische tweede reekshoofd won in New York in zijn halve finale in drie sets (3-6, 6-3 en 6-3) van de Hongkonger Coleman Wong (ITF 15), het negende reekshoofd. De partij duurde één uur en 43 minuten.