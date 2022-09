Australische Grace Brown is de beste in derde etappe Vuelta, Lotte Kopecky valt net naast het podium

Grace Brown heeft de derde rit in de Vuelta bij de vrouwen gewonnen. De 30-jarige Australische was finaal sterker dan haar Zwitserse medevluchtster Elise Chabbey. Lotte Kopecky werd in het achtervolgend uitgedund peloton vierde. Annemiek van Vleuten blijft het algemene klassement aanvoeren.

Annemiek van Vleuten zette de Vuelta in de vorige etappe naar haar hand. En de leiderstrui bleef ook vrijdag om haar schouders in de korte, maar pittige etappe richting Aguilar de Campoo. Het parcours, met een lange klim halfweg koers, was weggelegd voor types à la Kopecky.

De renster van SD Worx was goed mee over de top van die beklimming geraakt, maar in de finale liep het fout. Toen leidster Van Vleuten demarreerde, konden Kopecky en Vollering (die in dienst reed van de Belgische) niet meteen de aansluiting vinden. Terwijl het duo in het achtervolgende groepje reed, glipten met Brown en Chabbey twee rensters vooraan weg. Brown zou het uiteindelijk ook afmaken. Kopecky baande zich nog wel een weg naar de groep met Van Vleuten, maar werd voor de derde plek aan de meet nog geklopt door wereldkampioene Elisa Balsamo.

De Italiaanse staat als tweede in het algemene klassement met 1’55” achter op de Nederlandse Annemiek van Vleuten.