Van eerste plichten tot begrafenis: dit is het volledige draaiboek na het overlijden van de Queen

‘London Bridge is Down’. Met deze woorden is de premier van het Verenigd Koninkrijk, Liz Truss, donderdag op de hoogte gesteld van het overlijden van de Queen. De korte zin is tegelijkertijd de aftrap van een minutieus plan dat meteen in werking treedt. Een overzicht van het draaiboek.

D+0 (vrijdag)

De dag na het overlijden van de Queen zou Charles officieel uitgeroepen worden tot koning, dat is dan op de zogenaamde D+1 (ofwel: de eerste dag na D-day). Omdat het overlijden van de Queen donderdag (D+0) in de namiddag werd vastgesteld, en vervolgens pas om 18.30 uur is meegedeeld, geldt niet vrijdag maar zaterdag als D+1. Vandaag is het dus nog D+0.

Ondanks het verlies dat Charles moet doormaken, roept de plicht. Als nieuwe koning moet hij vrijdag al aanwezig zijn in het Britse parlement, waar hij zijn eerste afspraak zal hebben met premier Liz Truss. Wellicht zal Charles ook vandaag nog bespreken hoe de begrafenis van de Queen precies moet verlopen en wat de officiële rouwperiode wordt voor de natie. Volgens Daily Mail zal het wellicht om twaalf dagen gaan.

Het belangrijkste moment van de dag moet er nog aankomen: om 19 uur (Belgische tijd) zal Charles voor het eerst de natie toespreken via een televisietoespraak. Of het om een live-uitzending gaat of de beelden kort daarvoor opgenomen zijn, is niet gekend.

D+1 (zaterdag)

Zaterdag zal om 11 uur (Belgische tijd) de Accession Council samenkomen in St. James’ Palace, om kroonprins Charles uit te roepen tot de nieuwe koning. Dat gebeurt door honderden zogeheten ‘privy counselors’, onder wie de premier en de belangrijkste ministers. Belangrijk: zij moeten in kostuum opdagen, maar mogen geen decoraties dragen. Charles zelf moet bij deze eerste toetredingsraad niet aanwezig zijn, bij de tweede in de namiddag wel. De kersverse vorst zal dan zijn eerste verklaring afleggen, alsook een eed aan de Kerk van Schotland.

Na een fanfare volgt een openbare proclamatie waarin Charles officieel als koning zal worden aangekondigd door een ambtenaar die de zogenaamde ‘Garter King of Arms’ is, dat vanop een balkon boven Friary Court in St. James’ Palace.

D+2 (zondag)

Op zondag, de tweede dag na de dag van het overlijden, zal de doodskist van de koningin overgebracht worden naar het Palace of Holyroodhouse in Edinburgh.

D+3 (maandag)

Er wordt een processie verwacht langs de openbare weg van de Royal Mile richting de kathedraal van St. Giles in Edinburgh. Een aantal koninklijke familieleden zullen er aanwezig zijn voor een eerste kerkelijke dienst en wake. Het is niet zeker, maar mogelijk krijgt het publiek ook al de kans om langs de kist van de koningin te passeren.

Wellicht zal het Britse parlement op maandag ook samenkomen in Westminster voor een motie van medeleven, die de koning kan bijwonen. Nadien moet Charles Engeland verlaten om door de rest van het Verenigd Koninkrijk te reizen: Schotland, Noord-Ierland en Wales. Dat onder de noemer ‘Operatie Springtij’.

D+4 (dinsdag)

De doodskist van de koningin keert terug naar Londen. Aangezien de koningin overleed in haar buitenverblijf in het Schotse Balmoral, waren er twee opties: per trein of met het vliegtuig. Volgens Daily Mail zal voor het tweede geopteerd worden.

D+5 (woensdag)

Het lichaam van koningin Elizabeth zal in een ceremoniële processie doorheen het centrum van Londen overgebracht worden van Buckingham Palace naar het paleis van Westminster. De aartsbisschop van Canterbury zal een korte dienst leiden na de aankomst van de kist.

D+6 (donderdag)

Honderdduizenden mensen zullen langs de kist willen gaan en hun respect betuigen, net zoals ze deden voor de opgebaarde Queen-mother in 2002. Het beheer van de wachtrijen buiten krijgt de naam ‘Operation Feather’.

De koningin zal naar alle verwachting drie dagen opgebaard liggen in het paleis van Westminster, waar het publiek haar elke dag 23 uur lang zal kunnen komen groeten. Wellicht vindt er ook een repetitie plaats voor de staatsbegrafenisstoet.

D+9 (zondag)

Verschillende staatshoofden zullen in Londen arriveren om de begrafenis bij te wonen die op D+10 plaatsvindt.

D+10 (maandag)

Tien dagen na haar overlijden zal de Queen begraven worden. Het moet nog officieel bevestigd worden, maar naar alle verwachtingen zal de staatsbegrafenis dus plaatsvinden in Westminster Abbey op maandag 19 september.

In de namiddag volgt de eigenlijke begrafenisdienst in St. George’s Chapel in Windsor Castle, waarna het lichaam van de koningin ook effectief zal worden bijgezet in de King George VI Memorial Chapel in hetzelfde kasteel. Uiteindelijk zal ook de doodskist van prins Philip naar de kapel verhuizen om zich bij de kist van de koningin te voegen.

De dienst zal op televisie worden uitgezonden en er wordt verwacht dat er een nationale stilte van twee minuten zal worden gehouden.