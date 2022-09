Eddy Leppens en Frédéric Caudron staan bij laatste 16 op driebandentoernooi in Goyang

Leppens zette vrijdag voor een plaats in de achtste finale de Zuid-Koreaan Kim Young-seob (PBA-39) met 3-1 aan de kant. De 32-jarige Lommelaar verloor de eerste set met 15-5. In de volgende drie sets was hij echter heer en meester. Met 15-6, 15-4 en 15-5 en reeksen van negen, negen en acht caramboles liet hij Kim Young-seob met 3-1 achter zich. In de achtste finales neemt Leppens (PBA-7) het op tegen de Zuid-Koreaan Kim Im-gwon (PBA-10).

Frédéric Caudron had alle vijf de sets nodig om de Zuid-Koreaan Lee Yeong-hun (PBA-33) aan de kant te zetten. Na 15-8 winst in de eerste set liet de wereldkampioen het even afweten. Zijn tegenstrever won vlot met 15-11 en 15-8 de twee volgende sets. Met de rug tegen de muur lukte Caudron net op tijd een reeks van tien waarmee hij de bordjes gelijk hing. In de vijfde en beslissende set, die naar elf caramboles werd gespeeld, toonde Caudron zich met 11-3 de beste. Voor een plaats in de kwartfinale neemt hij het op tegen de Zuid-Koreaan Lee Young-cheon (PBA-112).