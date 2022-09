Jonge bestuurder na achtervolging gevat in gestolen wagen zonder rijbewijs

De politie van Luik heeft donderdagavond een twintiger gevat die zonder rijbewijs met een gestolen wagen reed. Na een achtervolging kon de politie de Opel klem rijden. De man is overgedragen aan het parket dat een onderzoek opende voor kwaadwillige verkeershinder, autodiefstal, gewapende weerspannigheid en wapenbezit, meldt het parket van Luik.

De jonge man reed door de straat van het Natalis-politiekantoor en toonde een wapen. Daarop zette de politie de achtervolging in. Tijdens de rit bracht hij voetgangers in gevaar, reed door rode verkeerslichten en nam straten in de verkeerde richting.

De bestuurder werd uiteindelijk onderschept in de rue Sainte-Marguerite nadat hij een ongeval had veroorzaakt. Zijn auto kwam klem te zitten tussen twee palen. Hij werd door de politie gearresteerd en is vrijdag overgedragen aan het parket.