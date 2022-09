Thierry Neuville beëindigt tweede dag van Rally in Griekenland als vierde: “We willen zaterdag meestrijden voor de zege”

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) staan na afloop van de tweede wedstrijddag in de Rally van Griekenland op de vierde plaats, op 16 seconden van leider Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1). De Belgen beleefden een foutloze dag. Met een betere startpositie op zaterdag is Neuville ervan overtuigd dat hij zich nog kan mengen in de strijd voor de zege.

Een ontspannen Neuville daagde op in de mediazone van Lamia. Onze landgenoot staat erom gekend dat hij vaak geen blad voor de mond neemt en vrank en vrij zijn mening durft te geven. Dat was ook vandaag het geval. “Het was al bij al een goede wedstrijddag. Met onze startpositie hebben we gedaan wat we konden. Deze ochtend hing er opnieuw veel stof en dat maakte mij toch een beetje boos. We hadden nochtans de organisator en de promotor hiervoor gewaarschuwd. Nadat ze ingrepen, waren het voor iedereen betere omstandigheden”, zei Neuville.

Neuville voelde zich goed in de wagen. De moeilijkheidsgraad van deze rally is niet te onderschatten. “Elke rit lijkt wel een andere rally. Elke rit heeft andere kenmerken, andere grip. Deze namiddag konden we een beetje anticiperen. We zijn vierde op 16 seconden van de leiding. Al bij al is dat niet zo slecht, zeker als je weet dat de rijders die nu voor ons staan allemaal ver na ons gestart zijn.”

De derde wedstrijddag is de langste. Neuville toonde zich competitief. “Morgen (zaterdag, red) wordt een zeer lange dag. We proberen in te schatten hoe de omstandigheden zullen zijn, maar makkelijk is dat niet. Tijdens de verkenningen regende het en was er plaatselijk een beetje modder. Het wordt moeilijk inschatten wat de strategie zal zijn. Eén ding weet ik wel: we willen proberen mee te strijden voor de zege.”