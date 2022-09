Niels, Camille en zoontje Arthur ontmoetten in juni nog prins William en prinses Kate (foto) tijdens een straatfeest in Londen. — © RR

Londen

Maasmechelaar Niels Thoné (34) ontmoette in juni nog prins William en zijn vrouw Kate op een straatfeest ter ere van het 70-jarige jubileum van de Queen. Drie maanden later is ze er niet meer. “Mijn vrouw begon te huilen toen we het nieuws over haar overlijden hoorden.”