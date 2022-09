Oekraïne boekt grote terreinwinst nabij Charkov door verrassingsoffensief

Oekraïne heeft de afgelopen dagen aanzienlijke terreinwinst geboekt nabij de stad Charkov, in het oosten van het land. Met dank aan verrassingsoffensief dat mogelijk werd omdat het Russische leger in groten getale troepen had overgeheveld naar het front in het zuiden van Oekraïne, nabij Cherson.

Volgens president Zelenski hebben Oekraïense troepen de afgelopen week “tientallen dorpen bevrijd”, en meer dan 1.000 km² Oekraïens grondgebied heroverd. Volgens het Oekraïense leger schoof het front op drie dagen tijd bijna 50 kilometer op, “als gevolg van een aanval die de bezetters volledig verraste”, en probeert het Russische leger nu gewonden en beschadigd materiaal uit de regio te evacueren.

De verrassende doorbraak in de oorlog kwam er een week nadat Kiev een grootschalig tegenoffensief in het zuiden van het land had aangekondigd, nabij Cherson. Rusland zou daarop duizenden troepen naar die regio verplaatst hebben, waardoor er op andere fronten gaten ontstaan zouden zijn. “We vonden een zwakke plek waar de vijand niet klaar was”, verklaarde presidentieel adviseur Oleksiy Arestovych het succes.

De Oekraïense doorbraak is het grootste militaire succes in het conflict van beide partijen, sinds Rusland in maart de aanval op hoofdstad Kiev afbrak. Volgens militaire analisten komt de voor de Russische bevoorrading cruciale spoorweg in het oosten van Oekraïne nu binnen bereik van het Oekraïense leger, wat het risico vergroot dat duizenden Russische soldaten ingesloten zouden kunnen raken in het gebied. Een risico dat ook in Rusland is doorgedrongen, want zelfs op de staatstelevisie klonk het daar vrijdag dat Oekraïne “een substantiële overwinning had geboekt”.