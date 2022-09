Sven Kramer gaat als directeur verder bij Jumbo-Visma

Kramer gaat zich in die rol onder meer toeleggen op het management en de zakelijke ondersteuning van de schaatsploeg. Ook zet de viervoudig olympisch kampioen zijn netwerk in voor de verdere commerciële groei van de organisatie.

“Ik zie deze nieuwe stap als een groot avontuur, net zoals ik ooit mijn topsportcarrière ben begonnen”, zegt Kramer. “De afgelopen maanden heb ik naast wat rust ook vooral veel gesprekken gevoerd over deze nieuwe rol. We hebben er de tijd voor genomen om te zorgen dat iedereen in zijn kracht staat. Uiteindelijk moeten we met elkaar de goede voorwaarden creëren, zodat onze atleten optimaal kunnen presteren.”