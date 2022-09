Ironman-circuit keert volgend jaar terug naar België met manche in Knokke-Heist

De deelnemers aan de Ironman 70.3 in Knokke-Heist zullen 1.900 meter zwemmen in de Noordzee bij Duinbergen. Vervolgens wacht een rit van 90 km met de fiets. Het gaat hierbij om een vlak en snel parcours door Westkapelle, Aardenburg, Middelburg en Damme. De halve marathon ten slotte loopt langs de dijk tussen Duinbergen en Knokke-Heist.

De laatste keer dat een Ironman-event in België plaatsvond was in juli 2012, in Antwerpen. De overwinningen waren toen voor Bart Aernouts en de Zwitserse Nicola Spirig.