Joseph Okumu toch zwaarder gestraft, Hein Vanhaezebrouck reageert scherp: “Er is iets niet juist”

Dat werd in vrijdag in beroep beslist door de Disciplinaire Raad voor Profvoetbal. Normaal zou de Keniaan slechts een wedstrijd missen. De Geschillencommissie strafte AA Gent-verdediger met twee speeldagen schorsing, waarvan een voorwaardelijk, voor zijn rode kaart op Charleroi. Te licht, vond het bondsparket, dat in beroep ging en nu zijn slag thuis haalt.

Nog voor de uitspraak, toonde Hein Vanhaezebrouck zich scherp voor dat beroep. “Ik vind het ongelooflijk erg dat er beroep is aangetekend door het bondsparket”, aldus de trainer van AA Gent. “Vooral omdat in de argumentatie weer werd gebruikt dat ik na de match had gezegd dat Okumu slechts een duwtje kreeg. Kijk, ik zag die fase vanaf zeventig meter en mijn inschatting was fout. Dat heb ik inmiddels ook al gecorrigeerd. Ik heb zelfs gezegd dat als Okumu even theatraal was neergegaan zoals Mbenza, de VAR had kunnen tussenkomen en er misschien rood viel voor Mbenza. Want Mbenza slaat hem, hè. Er is dus zeker een grond waarom Okumu reageerde. Maar dat ik heb rechtgezet, dat wordt dan niet meer in rekening genomen. Dat er dan zelfs in beroep wordt gegaan, toont aan dat er iets niet juist is.” (lees verder onder de foto)

© BELGA

Niet hetzelfde als kopstoot

Volgens Vanhaezebrouck ging Okumu ook slechts naar de schouders en onderkant van de nek van Mbenza, niet naar de keel. De Disciplinaire Raad veegt die argumenten van tafel. Het oordeelt dat Okumu wel naar de keel greep en daardoor de fysieke integriteit in gevaar bracht. En dat geen enkele provocatie een dergelijke reactie rechtvaardigt.

Vanhaezebrouck: “Iedereen vond de schorsing, van een speeldag effectief plus een voorwaardelijk, logisch. Het is maar een duw, geen kopstoot of natrappen of slag. Raman kreeg vorig seizoen hetzelfde voorstel, drie plus een, voor een kopstoot op Selemani. Omdat Selemani een beetje met hem gelachen had. Dat is toch niet hetzelfde? Ik vind dat raar.”