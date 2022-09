Belgian Lions spelen op EK tegen Europees kampioen Slovenië met NBA fenomeen Luka Doncic: “Als hij goesting heeft kan je hem niet afstoppen”

Schrijven de Belgian Lions zaterdag (14u45) op het EK geschiedenis in de Berlin Arena en versus Slovenië met NBA fenomeen Luka Doncic? De kans is 1 op 10 maar de Lions geloven in een stunt. “We zijn hier niet om Berlijn te bezoeken, maar om te winnen,” klonk het unaniem bij de Belgian Lions. We polsten bij Sam Van Rossom, topspeler bij het Spaanse Valencia en ex-Belgian Lion, hoe je Luka Doncic moet aanpakken. “We zijn hier niet om Berlijn te bezoeken, maar om te winnen,” klonk het unaniem bij de Belgian Lions.

Luka Doncic is nog maar 23 jaar jong maar nu al een NBA fenomeen en waarschijnlijk één van de beste Europese spelers aller tijden. Hij heeft er net zijn vierde NBA seizoen opzitten bij Dallas Mavericks en krikte nog zijn waanzinnige gemiddeldes op. De Sloveen zit nu aan 29 punten, 9 rebounds en 9 assists en dus bijna een triple-double. Op zijn 20ste was hij Rookie van het Jaar in de NBA. Voor hij naar de NBA trok verliet hij als tiener de Sloveense hoofdstad Ljubljana en tekende bij de Spaanse topclub Real Madrid. Op 16-jarige leeftijd debuteerde hij bij de Koninklijke. Hij leidde Real Madrid naar drie titels en won éénmaal de Euroleague, de beste Europese clubcompetitie. Hij werd tevens uitgeroepen tot MVP. In 2017 leidde hij Slovenië op zijn achttiende in het Turkse Istanboel ook naar een eerste Europese titel en vorig jaar werd Slovenië op de Olympische Spelen in Tokio vierde.

Ook Kevin Tumba en Jonathan Tabu speelden tegen Doncic

Drie Belgische spelers keken in zijn Spaanse periode (2015-18) bij Real Madrid Luka Doncic in de ogen. Twee Belgian Lions, Kevin Tumba (met Murcia) en Jonathan Tabu (Fuenlabrada, Bilbao) en ex-Belgian Lion Sam Van Rossom. Van Rossom moest van Valencia bij de Belgian Lions stoppen en mist dus het EK. “Ik heb het een plaats kunnen geven, maar het doet nog steeds veel pijn. Contact heb ik nog met bondscoach Dario en de selectie. Ze werken een schitterend EK af met de winst tegen wereldkampioen Spanje als mooi toetje. Ik kan je meegeven dat dat hier in Spanje aankwam,” zei Sam Van Rossom.

Sam Van Rossom werd eerder dit jaar bij de Belgian Lions en bij zijn afscheid gevierd. — © BELGA

“Belgian Lions spelen als één team” “Of de Lions vandaag kans hebben tegen Slovenië? Misschien maar tien procent. Maar als zij België onderschatten of een slechte dag hebben kan het. De Lions spelen als één team, het gevaar kan van iedereen komen en defensief zit het snor.” Sam Van Rossom beseft als geen ander dat Luka Doncic stoppen bijna onmogelijk is. “Een guard van 2m01 die ook nog fysiek sterk is, is sowieso al gevaarlijk. Hij is tevens een uitzonderlijk talent. Zo iemand die om de twintig jaar geboren wordt. Je hebt onder meer Arvidas Sabonis, Dirk Nowitzki, Paul Gasol, Drazen Petrovic, Tony Parker en Tony Kukoc. Legendarische namen, maar ik plaats hem daar nu al bij. Misschien is hij wel de beste Europeaan ooit. In Europa was hij als tiener fenomenaal bij Real Madrid en in de NBA wordt hij elk seizoen beter. Welke Belgian Lion ik tegenover hem verdedigend zou plaatsen? Jean-Marc Mwema heeft daar wel een profiel voor. Als hij goesting (onder meer 47 punten tegen Frankrijk op dit EK, red.) heeft kan je hem echter niet afstoppen. Hij scoort met zijn fameuze step-back driepunter vanop acht meter. Je moet ook alle tactische plannen niet bovenhalen om hem defensief te stoppen. Concentreer je je alleen op hem, geef je vrijheid aan de overige Slovenen. Er is nog de ervaren NBA-speler Goran Dragic (Chicago Bulls), Vlatko Cancar (Denver Nuggets, NBA), mijn ex-ploegmaat bij Valencia Mike Tobey (Amerikaanse Sloveen en volgend seizoen Barcelona, red.) en mijn ploegmaat bij Valencia Klemen Prepelic. Niet voor niets de Europese kampioen en ook op dit EK weer een kandidaat voor het goud,” aldus nog Sam Van Rossom. Voor de Belgian Lions is het echter het moment om na Spanje met een tweede stunt uit te pakken. Mits winst komt België uit in de kwartfinale tegen de winnaar van Polen en Oekraïne. Ze zouden dus toppers als Servië, Spanje, Frankrijk en Litouwen vermijden.