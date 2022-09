Gianni Vermeersch is opgetogen met derde plek na geslaagd tactisch plan: “En nu zondag de zege pakken met Merlier”

Alleen Mads Pedersen en Fred Wright moest onze landgenoot Gianni Vermeersch voor zich dulden in Talavera de la Reina. De renner van Alpecin-Deceuninck was dan ook meer dan tevreden over het resultaat in de negentiende etappe in de Vuelta.

“Ik kwam in de finale in het wiel van Fred Wright, maar ik was eigenlijk aan het aftellen op basis van de bordjes omdat ze redelijk lang aan het wachten waren om de sprint aan te gaan. Maar ik had de benen vandaag niet om zelf mee te dingen voor winst. Het ging ook heel snel en ik had niet de snelheid om er nog over te komen. Maar het tactisch plan heeft toch gewerkt”, aldus Vermeersch.

“Het was wel een harde dag vandaag. De laatste keer op die helling werd er serieus doorgereden. Ik was ook even gelost, maar in de afdaling kon ik terugkeren. Uiteindelijk ben ik wel blij dat ik op deze manier kan afsluiten. Ik heb een aantal moeilijke, maar ook goede dagen achter de rug. Zodat ik ook in functie van Jay (Vine, red.) kon rijden. Hopelijk kunnen we in Madrid nog een overwinning pakken met Tim (Merlier, red.). Het heeft nog niet echt meegezeten voor de ploeg in de sprint. Maar we gaan er zeker alles aan doen om zondag alsnog een overwinning te pakken.”