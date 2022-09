Carlos Sainz klopt Max Verstappen in vrije trainingen in Monza

Carlos Sainz was vrijdag het snelst in de tweede vrije training in Monza. Hij klopte Max Verstappen met 143 duizendsten van een seconde.

De tweede vrije training in de Temple of Speed werd halfweg onderbroken met een rode vlag omdat Mick Schumacher (Haas) stilviel op de piste. Aan het eind van de sessie stond Carlos Sainz (Ferrari) bovenaan de tabellen met een tijd van 1:21.664. Max Verstappen (Red Bull) volgde op 0.143, Charles Leclerc was derde op 0.193. Daarna volgde een kloof van een halve seconde op de McLaren van Lando Norris. Sergio Perez, de teamgenoot van Verstappen, was pas zesde op 0.730.

In de eerste sessie, vooraf gegaan door een minuut stilte voor de Britse queen, was Leclerc het snelst geweest.

Ferrari rijdt voor eigen volk met een lik gele verf op de auto en de coureurs dragen voor de gelegenheid ook gele pakken. Geel is de tweede kleur van Ferrari en de kleur van Modena, de thuisbasis van stichter Enzo Ferrari. De speciale livery moet het 75-jarig bestaan van het merk in de verf zetten. (mc)